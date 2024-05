Disastro Palermo, lo Spezia vince con un gol regalato da un retropassaggio avventato di Lund

Seconda sconfitta di fila per il Palermo che non riesce a uscire dalla crisi che ha portato all’esonero di Eugenio Corini. Al Picco vincono i padroni di casa dello Spezia per 1-0 per effetto del gol di Giuseppe Di Serio su retropassaggio avventato di Kristoffer Lund. La squadra di Michele Mignani, tre pareggi e due sconfitte in cinque partite, continua a fare passi indietro.

Mignani cambia qualcosa rispetto alla partita di sabato contro la Reggiana. In campo vanno Soleri in avanti con Brunori; Segre a centrocampo con Gomes e Di Francesco e Buttaro e Lund sulle fasce; Ceccaroni in difesa con Diakitè e Lucioni davanti al portiere Pigliacelli.

Il primo tempo del Palermo è inguardabile: squadra slegata, giocatori lontani gli uni dagli altri e incapaci di leggere le situazioni. La sagra dei passaggi sbagliati. A regalare il pallone del vantaggio allo Spezia, al 16’, è Lund che non si accorge degli avversari e prova un retropassaggio lento a Pigliacelli: sul pallone arriva Di Serio che supera il portiere con un pallonetto e infila in porta. Lo Spezia ci prova ancora approfittando degli errori in impostazione dei rosanero, ma solo l’imprecisione dei padroni di casa tiene in partita il Palermo.