Spezia-Palermo 1-0, un'altra batosta per i rosa: la partita minuto per minuto

40' Colpo di testa di Vignali

Ancora un brivido per Pigliacelli. Lo Spezia muove la palla velocemente e manda Elia sulla trequarti a crossare alto, in area svetta Vignali e indirizza a palombella verso la porta. Palla fuori, ma nuova occasione da rete per i padroni di casa, che stanno dominando