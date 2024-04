Palermo-Reggiana 0-0, la diretta: i rosa si affacciano nell'area degli emiliani

Mancano quattro partite alla fine della regular season e il Palermo ha oggi l'occasione per avvicinarsi al Catanzaro quinto in classifica e provare a risucchiare posizioni nella griglia dei play-off. Ma per farlo occorre tornare a vincere, obiettivo che accomuna la tifoseria oggi presente allo stadio Barbera per la partita contro la Reggiana. Calcio di'inizo alle 16.15.

Ecco le scelte dei due allenatori, Mignani e Nesta, per i due undici da mandare in campo dall'inizio.

Palermo (3-5-2): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 5 Lucioni, 18 Nedelcearu; 25 Buttaro, 53 Henderson, 4 Gomes ,17 Di Francesco, 3 Lund; 9 Brunori (cap.), 7 Mancuso

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 8 Segre, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 15 Marconi, 27 Soleri, 32 Ceccaroni, 70 Traorè. Allenatore: Mignani

Reggiana (3-4-2-1): 12 Satalino; 17 Libutti, 4 Rozzio (cap.), 27 Marcandalli; 15 Fiamozzi, 77 Kabashi, 42 Bianco, 3 Pieragnolo; 90 Portanova, 72 Melegoni; 11 Gondo

In panchina: 1 Sposito, 7 Varela, 8 Cigarini, 9 Vido, 16 Reinhart, 18 Okwonkwo, 20 Blanco, 23 Pettinari, 25 Szyminski, 28 Antiste, 29 Pajac, 30 Vergara. Allenatore: Nesta

Arbitro: Perenzoni (Rovereto)

Assistenti: Rocca (Catanzaro) e Vigile (Cosenza)

Quarto ufficiale: Perri (Roma 1)

Var: Maggioni (Lecco)

Assistente Var: Serra (Torino)