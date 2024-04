Palermo, che fiasco. Barbera, che fischi

Sonore bordate di fischi che piovono scroscianti dagli spalti del Barbera, per poi tuonare in campo fragorosi e taglienti. È successo al termine della partita del Palermo, sconfitto dalla Reggiana, per 1-2, in quella che doveva essere la partita del rilancio. Per gli ospiti gol di Portanova (52’) e Rozzio (66’). I rosanero erano passati in vantaggio nel primo tempo con Brunori (35’). Per Mignani è la prima sconfitta in campionato da quando ha preso la guida del Palermo.