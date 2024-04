Palermo, ritorno al... passato: ko in casa con la Reggiana, Mignani conosce l'amaro della sconfitta

Con chi se la prenderanno i tifosi ora che Corini non c'è più? Il Palermo che incassa con la Reggiana la settima sconfitta casalinga di questo campionato gioca una partita uguale a tante altre e l'apporto del nuovo allenatore stavolta è impalpabile. Vediamo perché. Intanto, perché come in passato si fa rimontare e superare. Aveva segnato nel primo tempo con Brunori, dopo avere sofferto maledettamente nel primo quarto d'ora, rischiando di andare sotto subito con Gondo (chiusura provvidenziale di Nedelcearu, che l'aveva lasciato colpevolmente solo in avanti), poi con Kabashi (tiro respinto da Pigliacelli) e due volte nell'azione del 15', quando prima Brunori aveva respinto una sventola di Pieragnolo e subito dopo Pigliacelli si era superato parando il tap-in ravvicinato di Rozzio. Quello spavento ha svegliato la squadra, che ha preso il sopravvento e prima di arrivare alla rete dell'1-0 ha inanellato una serie di tentativi offensivi pericolosi, l'autogol sfiorato da Kabashi nella fretta di impedire il colpo di testa a Nedelcearu, l'incornata successiva dello stesso difensore rumeno, finita alta, e la deviazione mancata di Mancuso sulla palla servita da Brunori. Poi al 35' il gol. Lucioni vede partire Brunori e lo serve con un lancio millimetrico, il centravanti ha davanti solo il portiere Satalino e lo supera con uno stop a seguire sulla sua sinistra. Porta spalancata, gol e fischio dell'arbitro: fuorigioco. Non è così, Brunori, al suo sedicesimo centro, è scattato in linea con la difesa ma in posizione regolare. Al controllo Var è 1-0.

Il secondo aspetto del déjà-vu è il modo in cui il Palermo è entrato in campo nella ripresa. Già nei primi cinque minuti Pigliacelli è chiamato due volte a dire di no agli assalti della Reggiana, prima sullo spiovente di Fiamozzi non toccato da nessuno e poi sul colpo di testa di Rozzio dal limite dell'area piccola. Ma al 51' Henderson si concede un fallo su Gondo sul vertice sinistro dell'area. Lui prende il giallo e il Palermo prende il gol, perché la punizione di Portanova è a rientrare sul primo palo e quando Pigliacelli spicca il volo la palla è già nel «sette». Ritorno al passato anche dopo l'1-1, quando comincia la sarabanda dei cambi alla ricerca del salvatore della patria. Segre e Soleri dentro, ma la Reggiana insiste e l'attaccante romano si spende anche in difesa. A metà ripresa caccia fuori come può, con un colpo di testa all'indietro, un traversone di Melegoni, la palla fa pochi metri e resta in area, dove nel deserto delle maglie rosanero arriva capitan Rozzio e di controbalzo stanga dritto dritto all'incrocio. Sorpasso completato.