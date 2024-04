Palermo-Parma, terzo pareggio di fila per Mignani: infortunio a Di Mariano, ferita al ginocchio con 19 punti di sutura

I progressi ci sono, ma sono troppo lenti. Se poi Brunori incappa in una giornata negativa e Buttaro spreca la grande occasione, ci sta di chiudere con uno 0-0 l'attesa sfida del Barbera contro il Parma primo in classifica e destinato l'anno prossimo a giocare in Serie A. Gli emiliani non hanno mai impensierito più di tanto la retroguardia della squadra di casa, pur giocando con una miriade di attaccanti e mezzepunte. Pigliacelli ha sventato senza troppo patire le poche occasioni degli ospiti. Del resto, i rosa, stasera in maglia nera, avrebbero potuto segnare anche nella prima frazione di gioco con Mancuso, ma la sua conclusione non è stata irresistibile e Chichizola ci ha messo una pezza.

La nota amara della serata arriva dall'infortunio a Di Mariano, punito dalla sua grande generosità. Poco prima l'ala palermitana aveva tentato un gran gol in acrobazia, ma la conclusione si era persa altissima. Poi il crack. In accelerazione riesce ad anticipare Estevez, servendo a Mancuso un buon pallone, neutralizzato da Circati. Sul prosieguo della corsa, l'impatto fra il ginocchio di Di Mariano e la scarpa del centrocampista del Parma. Restano a terra entrambi: per Estevez niente di grave, per il giocatore rosanero invece entra in campo la barella. Al suo posto tocca ancora a Buttaro. A fine gara la diagnosi per il numero 10 del Palermo: ferita al ginocchio destro suturata con 19 punti. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.