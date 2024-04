Lucioni adesso ha fretta: «Sbrighiamoci a tornare grandi, voglio vincere i play-off»

«Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno». Fabio Lucioni sceglie le metafore enogastronomiche per commentare lo 0-0 del Palermo contro la capolista Parma. «Prendiamoci questo punto, il terzo consecutivo, e andiamo avanti. Sì, è vero, è un brodino. Cercheremo di mangiare qualcosa in più nelle prossime gare».

L'analisi del difensore non può non partire dal fatto che davanti c'era la squadra prima in classifica. «Il Parma - afferma Lucioni - è una squadra forte e lo ha dimostrato in tutto l’arco del campionato, dal momento che è in testa sin dall'inizio. Avere giocato a questo livello stasera vuol dire che abbiamo lavorato bene». Insomma, un buon brodino. Ma pur sempre un brodino... «In casa - è l'analisi di Lucioni - bisogna dare quel qualcosina in più per cercare di vincere, non possiamo accontentarci del pareggio. Lavoreremo per vincere sempre e preparare al meglio, a livello più mentale che fisico, i play-off che stanno per arrivare».