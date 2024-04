Il Palermo cerca una vittoria contro il Parma per il morale: le probabili formazioni

Dopo due pareggi di fila, Mignani cerca stasera (stadio Barbera, ore 20.30) contro la capolista Parma una vittoria… speciale. Non tanto per la classifica, ma per il valore morale che avrebbe. Una vittoria che consenta al Palermo di consolidare il sesto posto e possibilmente di recuperare qualcosa al Catanzaro, una vittoria che premi il lavoro di queste ultime due settimane, confermando i leggeri progressi sul piano del gioco, e che scaldi i cuori del popolo rosanero in vista dei probabili play-off. Non sarà facile, perché il Palermo è ancora convalescente, la transizione del dopo-Corini non è facile, e perché mancherà ancora un giocatore importante come Ranocchia. Non sarà facile perché il Parma è forte, giovane e completo ogni ruolo; ha accusato un attimo di sbandamento perdendo in casa col Catanzaro ma s’è subito ripreso. Non sarà facile, infine, anche perché quest’anno il Barbera è terra di conquista a dispetto del sostegno del pubblico. Il Palermo non vince sul proprio campo dal 17 febbraio (col Como), in casa ha perso sei volte come poche squadre di questa categoria, vittima forse anche di se stesso, di quella frenesia che offusca le idee, complicando ogni cosa.

Per come s’è messa la classifica la partita vale più per la squadra di Pecchia, che vincendo oggi praticamente staccherebbe il biglietto per la Serie A, ma per rispetto delle leggi aritmetiche e della passione popolare il Palermo deve cercare di vincere tutte le cinque gare che mancano alla fine. Per chiudere nella migliore posizione possibile senza rimpianti. Bastano e avanzano quelli che si porta dietro. Vincere vuol dire migliorare la qualità del proprio gioco, dare seguito ai piccoli progressi che si sono visti contro Sampdoria e Cosenza, due partite in cui il Palermo pur non brillando non ha mai subito l’iniziativa avversaria. E durante le quali ha mostrato un calcio un po’ più manovriero. Migliorare vuol dire anzitutto difendere meglio, perché snocciolando i numeri di Parma e Palermo è facile capire dove nascono i diciotto punti di differenza in classifica. Il Parma ha realizzato solo un gol in più del Palermo, ma ne ha subiti sedici in meno, pur praticando un calcio molto offensivo, con una punta e tre fantasisti.