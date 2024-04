Sedotti e abbandonati dal Parma, sei giocatori del Palermo a caccia della rivincita

Poche imprese da raccontare, tanta voglia di rivalsa nei confronti di chi non ha creduto in loro: sono ben sei i rosanero transitati nelle file del Parma, ma nessuno vi ha lasciato tracce indelebili perché il club ha deciso di puntare su di loro per un tempo limitato. Stasera è una buona occasione per prendersi la rivincita, pur consapevoli che a meno di clamorosi risvolti i ducali sono già pronti ad allestire la festa per il ritorno in Serie A, mentre il Palermo dovrà inseguirla attraverso le sabbie mobili dei play-off.

Brunori

Tra coloro che sono andati vicini a giocare nel massimo campionato con il Parma c’è Brunori, acquistato nel 2018 ma mandato a stretto giro in prestito prima all’Arezzo e in seguito al Pescara, per poi passare a titolo definitivo alla Juventus Next Gen: in rosanero il numero 9 ha già colpito i crociati con una sontuosa doppietta nel match di andata, ma non è bastato per festeggiare la vittoria perché il rocambolesco finale ha permesso agli emiliani di agguantare il pareggio.