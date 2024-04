In ventimila al Renzo Barbera per Palermo-Parma: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Venduti poco più di 8000 biglietti per la sfida tra Palermo e Parma, in programma questa sera alle 20.30 al Renzo Barbera. Un numero che, in virtù dei 12.603 abbonati, fa salire a più di ventimila gli spettatori che riempiranno gli spalti dello stadio palermitano. I rosanero vogliono tornare a vincere, col mister Mignani che cerca il primo successo in Sicilia, mentre gli emiliani vogliono sfatare il tabù del Barbera: i crociati infatti nei 14 precedenti in serie B non hanno mai vinto. L'ultima volta in Sicilia tra le due squadre finì 1-0 per il Palermo, con rete di Marconi.

Ma dove sarà possibile seguire la partita? Il match sarà disponibile infatti sia su DAZN che su Sky, al canale 252. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada.