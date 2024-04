Il Palermo a Cosenza per mettere un'ipoteca sui play-off: le probabili formazioni

Palermo a Cosenza per essere certo della svolta. Che insomma con l’arrivo di Mignani sulla panchina rosanero qualcosa è davvero cambiato. Il pareggio interno con la Sampdoria non è stato esaltante ma ha lasciato sensazioni positive, si è vista una squadra più compatta grazie anche alla nuova impostazione tattica e adesso - con una settimana in più di lavoro - il tecnico genovese è chiamato a dare una prima vera impronta. Un’impronta che consenta al Palermo di recuperare qualcosa in graduatoria, anche se per come si sono messe le cose la situazione appare delineata. Sarà difficile rimontare otto punti alla quarta in classifica (il Venezia), oggi il traguardo più abbordabile è quello di chiudere al quinto posto in modo di avere il primo play-off in discesa. Ma più in generale il principale obiettivo è quello di presentarsi agli spareggi nella migliore condizione possibile, tenendo ben conto che questa squadra rosanero ha avuto in questa stagione un rendimento esterno quasi identico a quello interno. Anzi, in casa ha perso più volte (6) che in campo avverso (4). Dunque, quel che conta è arrivare ai play-off al top, con tutti i titolari disponibili, con le idee chiare sui giocatori da schierare e sul modulo da impiegare.

Così oggi a Cosenza (inizio ore 16.15), contro una squadra che lotta per evitare i play-out (sarebbe la quarta volta di fila) e che non vince in casa dal 20 gennaio, proveremo capire se la difesa a 3 è davvero il rimedio per i mali della retroguardia rosanero. Mignani non l’ha mai amata ma con la Samp è andata discretamente e, benché oggi mancherà Lucioni (squalificato), dovrebbe essere riproposta. Proveremo anche a capire se giocare con due punte offre più soluzioni offensive, se consente a Brunori di alleggerire il peso della marcatura, se insomma quanto visto contro la Sampdoria è un assetto da seguire in questa fase decisiva della stagione. Tuttavia, va detta una cosa: oggi le assenze saranno pesanti, dunque ogni giudizio definitivo deve essere sospeso in attesa che Mignani recuperi Ranocchia, Di Mariano, Vasic e appunto Lucioni. In questo 3-4-1-2 Ranocchia è l’unico che ha davvero i colpi del trequartista. Di Francesco l’ha fatto contro la Samp, lo dovrebbe fare anche oggi ma ha caratteristiche diverse, non è certo un giocatore di manovra e di interdizione. Pur partendo tra le linee, tende ad allargarsi a sinistra, sabato scorso lo ha fatto regolarmente, sottraendo fantasia e imprevedibilità alla manovra rosanero. E oggi dovrà sacrificarsi ancora di più in fase di copertura contro il previsto 3-5-2 degli avversari.