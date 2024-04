Palermo, Mignani: «Voglio una squadra solida, il Cosenza avrà il coltello tra i denti»

«Questa settimana di lavoro ci è servita tanto, a Cosenza speriamo di avere qualche certezza in più». Lo ha detto Michele Mignani, allenatore del Palermo, a due giorni dal match contro il Cosenza. Sul possibile schieramento della difesa a tre, l’allenatore genovese ha fatto il punto della situazione: «Quello di cui avevamo bisogno era cercare di avere solidità. E per averla, quando affronti una buona parte di questa Serie B, la soluzione migliore è mettere cinque uomini. La fase di non possesso è stata molto buona contro la Sampdoria, al di là dei gol presi. Ogni squadra ti porta a fare delle riflessioni, noi dobbiamo essere bravi ad adattarci anche ad una difesa a tre. Sono dei giocatori esperti, il concetto è lo stesso, cambia solo il numero di giocatori schierati lì». Per Mignani la filosofia vincente è chiara: «Per fare risultato non dobbiamo prendere gol. La vittoria che sia sporca o pulita potrebbe aiutarci ad assestarci a livello mentale Noi giochiamo ogni partita per vincere e per posizionarci meglio in classifica. Lavoro sempre con le mie idee e nella mia testa c’è la voglia di andare a far male l’avversario».