L'allenatore del Cosenza Viali: «Ho buone sensazioni. E poi contro il Palermo l'anno scorso vinsi la mia prima partita qui...»

All’allenatore cosentino la gara contro il Palermo porta bei ricordi. Nello scorso campionato, infatti, Viali ottenne la sua prima vittoria sulla panchina dei Lupi, dopo avere debuttato con una sconfitta per 3-1 a Pisa. Era il 12 novembre del 2022 e sul 3-2 finale in favore del Cosenza pesò molto il rigore sbagliato a un minuto dal termine da capitan Brunori (lo parò Marson, un ex come l’allenatore Viali), che nel corso della gara aveva peraltro realizzato entrambe le reti rosanero (nella foto il secondo gol).

«Siamo consapevoli da un lato di affrontare un avversario forte e dall’altro che per noi è una partita fondamentale. La vogliamo giocare nel modo migliore, con determinazione e qualità»: con queste parole l’allenatore del Cosenza, William Viali, annuncia la sfida in programma domani (sabato 13 aprile, stadio Marulla, ore 16.15) contro il Palermo.

Voca e Gyamfi sono tornati in gruppo dopo gli infortuni. «Voca ha avuto un problema intestinale, Gyamfi un guaio muscolare. Sono recuperati. Entrambi potranno darci una mano, vedremo se dal primo minuto o no», dice Viali. Marras mancherà per squalifica, il tecnico svela di avere già scelto chi lo sostituirà, ma preferisce non dire il nome. «Sono sicuro - aggiunge – che farà la prestazione ideale secondo le sue caratteristiche». Viviani, invece, «sta bene, sarebbe pronto per giocare. Ma devo fare varie considerazioni - conclude Viali -, è comunque in ballottaggio anche lui».