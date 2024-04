Saranno 612 i tifosi del Palermo a Cosenza: ecco dove vedere la gara in tv, su Gds.it news e foto in tempo reale

Ci si aspettava l’apertura straordinaria di altri spicchi dedicati agli ospiti e invece il Cosenza ha deciso che il settore indirizzato ai tifosi del Palermo sarà solamente uno e con la capienza, già ampiamente terminata, di 612 posti a sedere. Nessuna buona notizia, quindi, per i sostenitori rosanero «ritardatari» che speravano di poter assistere al match di questo pomeriggio (calcio d'inizio alle 16-15), approfittando di ulteriori tagliandi messi a disposizione dalla società calabrese.

Il match è considerato a rischio dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che ha disposto diverse limitazioni. Il motivo è la rivalità fra le tifoserie. I posti del settore ospiti allo stadio di Cosenza sono 1.988, ma soltanto uno spicchio su quattro è stato aperto. Inoltre, l’accesso all’impianto sarà riservato ai soli residenti nel capoluogo siciliano (o provincia) in possesso della SiamoAquile Card.

In tv Cosenza-Palermo, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 252). In alternativa, la gara viene trasmessa da Dazn. Gds.it, il sito del Giornale di Sicilia, garantirà la diretta testuale con informazioni e foto in tempo reale sulla partita.