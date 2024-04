Il consigliere del City Galassi: «Il Palermo giocherà i play-off con l'obiettivo di andare in Serie A»

«Quando siamo arrivati sapevamo quali erano i passaggi obbligatori e il centro sportivo è il tassello più importante. Ne abbiamo fatti 5, il Manchester lo ha dal 2014 e sappiamo quello che ha portato. Noi vogliamo sviluppare talenti, creare un settore giovanile pazzesco, sfruttare le enormi potenzialità di questo territorio». Lo ha detto Alberto Galassi consigliere board di Cfg (City football group) e Palermo Fc in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo di Torretta.

«La serie B - ha aggiunto - non è facile, è un campionato dove tutti possono perdere con tutti, noi l’abbiamo sempre saputo e lo abbiamo pianificato, il nostro obiettivo erano i play-off e quando uno va a giocarseli non lo fa per non andare in Serie A. Il calcio è imprevedibilità, non ci aspettavamo qualcosa di diverso».

C’è chi dice che la società interviene poco. «Sono le regole della real casa - ha spiegato Galassi -, non le possiamo cambiare perché uno dei club ha delle abitudini diverse. Anche il Manchester City, che ne avrebbe di cose da dire, interviene una volta l’anno. Siamo fatti così, meno male che siamo un po’ diversi».