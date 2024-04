Palermo, Mancuso torna al gol: «Mi mancava, con due punte posso avere più spazio»

Il gol mancava dal 23 ottobre scorso, sempre al Barbera. Mancuso, attaccante del Palermo, lo ha ritrovato oggi contro la Sampdoria portando momentaneamente in vantaggio la sua squadra: «Sono davvero felice, mi mancava segnare - ha ammesso in conferenza stampa - così come giocare titolare. Mignani ha cercato di darci qualche indicazione ma è chiaro che avremo modo di conoscerci meglio».

Con due attaccanti, il desiderio di Mancuso è quello di trovare più spazio: «Con una sola punta avevo meno possibilità, mentre con due ho più opportunità di giocare. Io comunque anche quando non sono sceso in campo ho dato sempre il massimo». Il Palermo ha subito gol anche oggi, ma qualcosa di diverso in campo si è vista. La pensa così anche l’attaccante ex Como: «L’allenatore ha cercato di insistere sulla compattezza e credo che in tal senso qualcosa si sia vista anche se c’è molto da lavorare». Al termine della stagione mancano 6 partite: «Per il finale di stagione questo è l’atteggiamento giusto. Sappiamo che la classifica non si è mossa - ha concluso l’attaccante - ma se oggi avessimo vinto non avremmo rubato nulla».