Palermo, panchina di Corini in bilico: il primo nome è quello di Fabio Grosso

Per la prima volta in stagione Eugenio Corini, allenatore del Palermo, rischia l’esonero. Da Manchester sono sempre più convinti di sollevarlo dall’incarico. Troppo pesante la sconfitta contro il Pisa, per 4-3, dopo la sosta per le nazionali.

Il primo nome per sostituirlo è Fabio Grosso (nella foto), ex giocatore del Palermo. Ha allenato il Frosinone nella passata stagione, con cui ha vinto il campionato di serie B, mentre non è andata meglio l’avventura in Francia con il Lione quest’anno. La dirigenza sta cercando di convincerlo per entrare a stagione in corso (di fatto a sette giornate dalla fine più eventuali playoff), cosa di cui non sarebbe convinto proprio l’ex terzino e campione del mondo con la Nazionale italiana che vorrebbe invece iniziare dal prossimo anno.