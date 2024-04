Palermo, Corini: «Responsabilità mia, e quindi nostra. Concediamo sempre troppo»

«Difficile commentare un periodo così negativo. Dentro la partita facciamo cose importanti e anche errori che ci penalizzano. La responsabilità è nostra, non riusciamo a mantenere l’equilibrio, soprattutto mentale, che serve in questa categoria»Amareggiato, frustrato Eugenio Corini, allenatore del Palermo, al termina del match che i rosanero hanno perso contro il Pisa per 4-3.

L’allenatore bresciano ha provato a spiegare così la partita folle dei siciliani: «Il primo tempo è stato molto importante, abbiamo retto anche nei primi dieci minuti della ripresa. Dopo il gol preso su calcio d’angolo la squadra è andata in difficoltà. Nonostante l’inferiorità numerica abbiamo fatto il 2 – 3 e tenuto botta. Purtroppo poi non ce l’abbiamo fatta. La responsabilità è mia».

Corini ha detto di aver lavorato tutta la settimana su come migliorare la fase difensiva, ma i risultati non si vedono. Non certo oggi che il Pisa ha segnato 4 gol e rimontato due volte ì rosanero: «Si lavora sulle situazioni, soprattutto se nel primo tempo hai idea di aver fatto bene. Ma stiamo concedendo troppo e questo ci penalizza e quello che facciamo bene lo buttiamo al vento. Questo è un dato oggettivo che non riusciamo a migliorare». Tutto questo sta penalizzando il Palermo, che a Pisa ha collezionato la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite: «Tutto questo è responsabilità nostra. Se il risultato non viene, ed accadono delle cose, è responsabilità mia e di conseguenza nostra»