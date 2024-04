Palermo, Grosso adesso temporeggia: vorrebbe iniziare dal primo luglio ma si tratta ancora

C’era un’intesa di massima, ma ora la strada per Fabio Grosso sembra essere in salita. Il progetto Palermo piace al campione del mondo 2006, ma lui vorrebbe partire dal primo di luglio. Il contratto fino al 2026 sembrava averlo convinto, tanto che si stava lavorando ai dettagli del contratto prima della firma. Grosso ha però ancora qualche dubbio.

L’affare era in chiusura, ora c’è stato un dietrofront importante. La trattativa non è sfumata, ma adesso si valuteranno seriamente altri profili. Intanto il Palermo non ha preso, come detto, una decisione ufficiale su Eugenio Corini, che formalmente resta ancora l’allenatore del Palermo.

Al tecnico non è stato comunicato nulla e non c’è una ufficialità di esonero (per il momento). La volontà del club è comunque quella di sollevare dall’incarico Corini, prima però si vuole chiudere per il sostituto per non restare sguariniti.

Questo corrispondeva al nome di Fabio Grosso, che fin dall’inizio è stata la prima scelta della società. Questa sua indecisione ha però rallentato l’operazione. Sullo sfondo, sempre i nomi di Gattuso e Giampaolo.