Corini verso l'esonero: dopo la rocambolesca sconfitta di Pisa il City Group è vicino alla decisione

Eugenio Corini sembra avere le ore contate sulla panchina del Palermo. Finora il City Group ha rinnovato la fiducia all'allenatore, nonostante l'andamento altalenante in campionato. Ma le ultime giornate, con quattro sconfitte in cinque partite, sembrano avere portato la dirigenza rosanero a rompere gli indugi. La nuova batosta arrivata ieri a Pisa, in modo rocambolesco e con l'ennesima rimonta subita dal Palermo, potrebbe cambiare le carte in tavola. Nell'ambiente rosanero l'esonero viene dato per cosa fatta.