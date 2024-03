Palermo, sesta sconfitta al Barbera: i rosa non perdevano 0-3 in casa dal 2017 contro la Roma

Il Palermo non perdeva in casa per tre reti a zero dal 2017. Era il 12 marzo, ventottesima giornata del campionato di serie A, contro la Roma. In quella stagione i rosanero retrocessero dopo aver cambiato ben 5 allenatori. Tra questi, ci fu anche Corini, che guidò la squadra dalla 15esima alla 21esima giornata.

A decidere il match furono le reti di El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres. Un’altra storia: quella di un Palermo che si avviava verso il fallimento. Il presente parla invece di una società forte e al sicuro, ma di una squadra che si è smarrita e non trova più se stessa. Contro il Venezia, è arrivata per Eugenio Corini la sesta sconfitta casalinga del campionato dopo quelle contro Cosenza (0-1), Lecco (1-2), Cittadella (0-1), Catanzaro (1-2) e Ternana (2-3). Un crollo inspiegabile davanti ai propri tifosi, dopo i 5 successi di fila ottenuti dal 16 dicembre al 27 febbraio.

Era un Palermo vivo e tonico, che non inanellava una striscia del genere nel proprio stadio dall’ultima promozione in serie A: era il 2014, e in panchina c’era Iachini. Un record ormai dimenticato, lasciato ai posteri. Nelle ultime 4 partite il Palermo ne ha perse tre subendo sempre almeno tre gol (sono stati 4 contro il Brescia) e riuscendo a vincere soltanto contro il fanalino di coda Lecco, per 0-1 (soffrendo). Con lo 0-3 maturato al Renzo Barbera, come se non bastasse, i gol subiti in stagione ammontano a 41. Nessuno fa peggio tra le prime otto classificate in B.