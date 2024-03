Palermo, Brunori: «Il secondo tempo di Cremona ha lasciato scorie, fischi meritati»

«Il secondo tempo di Cremona ci ha lasciato tante scorie, ma possiamo riprenderci e lo abbiamo già dimostrato». Fiducioso Matteo Brunori, capitano del Palermo, dopo la sconfitta contro il Venezia.

Il numero 9 vede con ottimismo al futuro: «Anche in Serie C non eravamo favoriti e invece abbiamo vinto i playoff e siamo andati in B. Siamo dentro gli spareggi promozione e dobbiamo pensare ad arrivare più in alto possibile in classifica».

Si vince da squadra e si perde da squadra: «Non possiamo puntare il dito contro nessuno – ha detto Brunori – sarebbe controproducente. In questo periodo c’è qualche inciampo in più ma dobbiamo restare uniti a tutti i costi». Al termine del match, la squadra è stata fischiata dai tifosi: «Quando perdi bisogna accettare i fischi. Ci dispiace per loro, capiamo la loro frustrazione che è anche la nostra». Non tutto è perduto, con 8 partite ancora da giocare e 24 punti a disposizione: «Dobbiamo continuare a lavorare, sfrutteremo la sosta per ritornare al meglio».