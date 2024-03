Il Palermo tocca il fondo, Pohjanpalo trascina il Venezia con una doppietta scintillante

Il Venezia travolge il Palermo, annientato da Pohjanpalo. L'attaccante ospite, il capocannoniere del campionato, ha avuto vita sin troppo facile con una difesa del Palermo che continua a lasciare troppi spazi agli avversari. La gara è stata subito scoppiettante, ma il Venezia l'ha presto indirizzata a suo favore, sfruttando le praterie concesse dai generosi rosanero. Sulle fasce, in particolare quella di Lund, e soprattutto al centro, dove Pohjanpalo si è divertito come un piccolo fuoriclasse all'oratorio. Al contrario, il Palermo non ha quasi mai impensierito la difesa dei veneti, solo un colpo di testa di Diakité ha davvero fatto gridare al gol nel primo tempo, ma l'incornata del terzino si è spenta sul volto di Candela. Per il resto, è stato dominio del Venezia, molto più concreto e preciso a centrocampo e in avanti e solido nel reparto arretrato, una qualità che la squadra di Corini ha ormai smarrito. Mentre i veneti lanciano il guanto di sfida alla Cremonese per il secondo posto, gli uomini di Corini lasciano il campo a capo chino di fronte a oltre 27 mila tifosi che continuano a sostenere la squadra con encomiabile coraggio. L'involuzione delle ultime settimane è diventata molto evidente di fronte a una formazione che al Barbera è sembrata fortissima e ha cancellato il ricordo della sconfitta subita al Penzo nella gara d'andata.

Dopo i primi avvertimenti con ripetuti cross e tiri nella fase iniziale della partita, già al 18' appare chiaro che per il Palermo sarà un'altra serataccia, l'ennesima sul campo amico in questo campionato. Candela riceve da Sverko e vola sulla fascia destra, il cross è arretrato, quasi teleguidato per la testa dell'accorrente Pohjanpalo, che non è contrastato da nessuno e di testa indirizza il pallone all'incrocio, dove Pigliacelli non riesce ad arrivare. Venezia in vantaggio e Palermo senza idee per reagire. Passano 12 minuti e un rilancio del portiere Joronen viene spizzato di testa da Pierini, stasera compagno d'attacco del bomber finlandese. I difensori del Palermo sono lontani, Nedelcearu prova a salire sul rilancio, ma Ceccaroni lascia troppo spazio a Pohjanpalo, uno che se ha un metro fa male, come sa bene Pigliacelli, che non puà fare nulla sul tiro di esterno destro dell'attaccante. Due a zero Venezia. E potrebbero essere tre poco dopo, ancora con lo scatenato Pohjanpalo, che nell'ennesima ripartenza veloce dei suoi riceve palla da Ellertsson, prima si fa respingere il tiro da Pigliacelli e poi prova una fantastica acrobazia volante che gli finisce alta. Poco dopo la difesa del Palermo invita anche Ellertsson a banchettare, ma l'islandese, solo davanti a Pigliacelli, prova a infilarlo all'angolino e calcia fuori. E nei minuti di recupero è Busio a mancare la deviazione vincente sul servizio di Candela.