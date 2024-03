Palermo, Corini dopo la disfatta: «Momento doloroso ma per la serie A ci sono ancora i playoff»

«Il Venezia ha meritato di vincere, siamo affranti ma ora dobbiamo superare questo dolore». Affranto, deluso Eugenio Corini dopo la pesante sconfitta del suo Palermo, al Renzo Barbera, contro i veneti. Il secondo posto è ormai sfumato e i tifosi (27.058 oggi sugli spalti) hanno fischiato al termine del match. L’allenatore bresciano si è fatto forza per il prosieguo del campionato: «Fanno male i fischi ma li devo accettare, è il mio lavoro. È un momento doloroso, comprendo la delusione e sento la fiducia di giocatori e società. Il campionato riserva l’occasione di andare in Serie A anche con i playoff: la strada per la promozione diretta si è fatta più complicata per noi».

In trenta minuti il Venezia ha spento i tentativi del Palermo, che pure non aveva approcciato male la partita. Così il Genio ha analizzato le due reti subite nel primo tempo: «ll primo gol preso è un loro cambio di gioco dove sapevamo di dover chiudere. Sul secondo c’è stata una incomprensione tra i due centrali. Dal punto di vista offensivo abbiamo prodotto ma loro si difendevano bene. C’è stato un divario ma non netto come certifica il risultato».