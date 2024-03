Palermo-Venezia 0-3, doppietta di Pohjanpalo e gol finale di Gytkjaer: la partita minuto per minuto

Squadre in campo. Il Palermo affronta il Venezia allo stadio Barbera, davanti a 27 mila spettatori, per recuperare punti in un confronto diretto

Le formazioni

PALERMO (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 8 Segre, 4 Gomes; 10 Di Mariano, 53 Henderson, 17 Di Francesco; 9 Brunori (cap.)

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 70 Traorè, 80 Coulibaly

Allenatore: Corini.

VENEZIA (3-5-2): 1 Joronen; 15 Altare, 4 Idzes, 33 Sverko; 27 Candela, 6 Busio, 8 Tessmann, 77 Ellertsson, 7 Zampano; 10 Pierini, 20 Pohjanpalo (cap.)

In panchina: 12 Bertinato, 23 Grandi, 9 Gytkjaer, 13 Modolo, 18 Jajalo, 19 Bjarkason, 21 Cheryshev, 24 Lella, 30 Svoboda, 31 Ullmann, 38 Andersen, 99 Olivieri

Allenatore: Vanoli

Arbitro: Doveri (Roma 1)

Assistenti: Vivenzi (Brescia) e M. Rossi (Biella)

Quarto arbitro: Zanotti (Rimini)

Var: Nasca (Bari)

Assistente Var: Pezzuto (Lecce)

Le informazioni in tempo reale