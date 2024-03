Quest'anno per il Palermo sei sconfitte e tutte dolorosissime: il Barbera è tornato terra di conquista

Un record negativo che resisteva da ben 27 anni è stato infranto venerdì sera con la sconfitta contro il Venezia. Quella contro i lagunari, infatti, è stata la sesta partita casalinga che il Palermo ha perso in stagione e mai la squadra rosanero aveva fatto così male in Serie B nel nuovo millennio. Era la stagione 1996/97 e il Palermo perse ben 7 gare casalinghe. Era il Palermo allenato da Ignazio Arcoleo che alla fine della stagione si classificò al 19° posto abbandonando mestamente la B. Quella stagione le squadre che vennero a «saccheggiare» il Barbera furono, in ordine, Empoli, Lecce, Cosenza, Padova, Foggia, Cesena e Bari.

Dopo quell’annata disastrosa, che si tradusse appunto con la retrocessione nella terza serie, il Palermo non fece mai più così male nelle gare casalinghe, eccezion fatta per la stagione 2016/17, quella che portò in dote un’altra retrocessione, dalla Serie A alla B: in quella circostanza la squadra rosanero perse addirittura 12 partite al Barbera in un’annata da dimenticare. Un trend negativo, quindi, che la storia collega a due retrocessioni. I numeri di questa stagione al Barbera sono senza dubbio «horror», ma per fortuna a fine stagione non finirà come nelle due precedenti occasioni. Di sicuro c’è che i numeri al Barbera non sono idonei ad una squadra che vuole salire di categoria, che dovrebbe fare del proprio stadio un fortino inespugnabile, soprattutto se questo stadio si chiama Barbera e ha una media spettatori superiore alle 23 mila unità.