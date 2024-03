Palermo, Di Francesco a testa bassa: «Chiediamo scusa ai tifosi. Errori? Siamo umani, non fenomeni»

«Chiediamo scusa ai tifosi che ci seguono sempre con grande amore. Al momento dobbiamo dare di più per meritarcelo evidentemente». Parole forti quelle di Federico di Francesco, attaccante del Palermo, dopo la sconfitta a Brescia per 4-2. L’ex Lecce ha analizzato la gara mettendosi poi nei panni dei sostenitori rosanero: «Anche oggi erano numerosi, ci dispiace tanto per loro soprattutto. Eravamo andati in vantaggio e dopo l'espulsione siamo stati poco bravi a difendere, potevamo essere più compatti e i tre gol ci hanno tagliato le gambe».

Ripartire con il lavoro e mettersi alle spalle un periodo altamente negativo; questo è l’unico obiettivo per Di Francesco e compagni: «E' una settimana difficile, da cancellare. Da Cremona a oggi. Senza stare a guardare la classifica ci concentriamo solo sul Lecco e basta». Un Palermo a sprazzi e discontinuo. A volte, l’interruttore sembra spegnersi: «Cerchiamo di migliorare le nostre lacune. Abbiamo portato a casa poco e nulla. Questo fa male a noi e a tutti. All'ambiente e all'entusiasmo che si era ricreato. Lavoriamo sempre per fare grandi prestazioni, poi è chiaro che siamo umani e tutti sbagliamo. Siamo giocatori normali non fenomeni. Vorrà dire che dovremo dare ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi».