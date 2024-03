Brescia-Palermo, formazioni ufficiali: squadra rivoluzionata, in panchina Ranocchia, Segre, Diakité e Ceccaroni

Corini fa un massiccio ricorso al turn-over per la gara di Brescia. Dopo la deludente prestazione contro la Ternana, anche in considerazione che questa è la terza partita in otto giorni, l'allenatore del Palermo ha deciso di fare rifiatare qualcuno. Partono dalla panchina Segre e Ranocchia per quanto riguarda il centrocampo, Diakité e Ceccaroni per la difesa. Al loro posto vengono schierati dall'inizio Henderson e Coulibaly a centrocampo, Graves e Marconi in difesa. Il danese giocherà sulla fascia al posto di Diakité, Marconi andrà a riformare con Nedelcearu la coppia centrale della passata stagione. In attacco scontato il nome di Di Francesco fra i titolari, con il giovanissimo Traorè di nuovo in panchina.

Queste le formazioni ufficiali della gara Brescia-Palermo, valevole per la 28a giornata del campionato di Serie B 2023-2024, in programma alle ore 14.

BRESCIA (4-3-1-2): 30 Avella; 24 Dickmann, 32 Papetti, 28 Adorni, 18 Jallow; 25 Bisoli (cap.), 4 Paghera, 39 Besaggio; 23 Galazzi; 9 Bianchi, 29 Borrelli