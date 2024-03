Squadra che perde si cambia, peccato che perda anche l'altra: il Palermo crolla a Brescia

Era finita così: 92' di Como-Palermo, rosa in vantaggio 3-2, palla lontana dall'area e colpetto a Curto, che stramazza al suolo. Rigore e 3-3, espulsione e tre turni di squalifica. Era il 23 dicembre 2023. È ricominciata così: 20' di Brescia-Palermo, rosa in vantaggio 2-1, fallo da ultimo uomo e nuovo cartellino rosso. Risultato finale: Brescia 4 Palermo 2. In questi due mesi Ivan Marconi non aveva mai più rivisto il campo. Ma che nessuno getti la croce su un ragazzo generoso e attaccato alla maglia. Non è colpa sua. O quanto meno non è solo colpa sua. Il Palermo ha incassato nove gol nelle ultime tre partite, due delle quali senza Marconi in campo. Anzi, 9 gol in 180': il secondo tempo di Cremona, tutta la partita con la Ternana e il primo tempo di oggi. Centottanta minuti in cui la squadra è apparsa fuori controllo in campo e fuori. La formazione di oggi è un mistero. Ranocchia è stato il trascinatore in questo periodo, con 4 gol consecutivi che hanno lanciato il Palermo verso la vetta della classifica. Prima di lui (e poi assieme a lui) Segre aveva tirato la carretta e tolto diverse castagne dal fuoco, meritandosi anche il titolo di miglior giocatore del campionato per il mese di gennaio, oltre che l'attenzione dei club di Serie A. Ora può darsi (ma non ne siamo sicuri) che dovessero rifiatare. Ma togliere due così dal campo contemporaneamente è davvero incomprensibile. Così come la scelta di togliere Diakité, forse per una mancata chiusura sul primo gol della Ternana martedì scorso. Per poi rispolverare Marconi, data la contemporanea scelta di fare riposare Ceccaroni, disastroso contro gli umbri. Graves avrebbe potuto occupare la posizione di Ceccaroni, lasciando al suo posto sulla fascia il francese.

Insomma, è entrata in campo una formazione così spaesata e poco rodata, che ha preso gol dopo soli 30". Non è un refuso. Sono proprio trenta secondi. Pallone proveniente dalla fascia destra (Dickmann) e tacco sbarazzino di Borrelli, gigante di 194 cm che nell'occasione sembrava Roberto Mancini. Lo stellone ha portato presto il Palermo al ribaltone, prima per un'entrata improvvida di Besaggio su Di Mariano (rigore e Avella spiazzato da Brunori, quattro palle in buca nelle ultime 4 gare, dodici da inizio campionato) e poi per un gol «sporco» di Di Francesco (5 per lui), di quelli che nessuno capisce come abbia tirato l'attaccante, perché la palla abbia preso un effetto stranissimo e soprattutto come un portiere possa averlo incassato. Leggi anche Brescia-Palermo 4-2, batosta per i rosa in dieci uomini: la partita minuto per minuto Ma lo stellone, dopo avere timbrato due volte il cartellino, è uscito dal campo. E al suo posto sono entrati i grandi protagonisti del campionato del Palermo, i fantasmi. Quelli che ti fanno sbagliare l'intervento (Lund) e ti fanno commettere fallo sull'avversario (Borrelli) anche se sei l'ultimo difensore (Marconi). Frittata servita: Palermo in dieci. Il Var evita l'errore dell'arbitro, altrimenti sarebbe stato anche rigore. E porta la punizione per Marconi da giallo a rosso, ma questo cambia poco perché in venti minuti di partita il nostro era riuscito già a farsi ammonire e poi a farsi superare in area da Bianchi (conclusione pericolosa finita sul fondo).