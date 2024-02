Palermo-Ternana, la delusione di Segre: «Abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo essere più cinici»

«Dovevamo essere più bravi sulle seconde palle, non possiamo essere così disattenti». Tutta la frustrazione di Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, dopo la sconfitta interna della sua squadra contro la Ternana. «Abbiamo attaccato tanto soprattutto nel primo tempo - ha detto - e nelle ripartenze dovevamo farci trovare pronti e aver più equilibrio».

Il numero 8 ha analizzato il match, evidentemente deluso: «Siamo partiti forte e bene e volevamo sbloccarla subito. Loro l’hanno fatto con un tiro da fuori. Poi avevamo tanta voglia di riportarla come volevamo noi, poi le partite sono anche queste. Si gioca undici contro undici, ci sono gli avversari. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo ma potevamo essere più cinici noi».

Due partite ravvicinate tolgono energie, ma per Segre non esistono alibi: «Anche loro ne hanno giocate due nel giro di pochi giorni, ripeto dovevamo essere più bravi e attenti. Forse fisicamente ci sta non essere al meglio ma non è una scusa». E infine un grande auspicio: «Pensiamo alla prossima partita, abbiamo la possibilità di farci trovare pronti».