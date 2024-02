Palermo-Ternana 2-3, stop a sorpresa: la Ternana passa al Barbera, la partita minuto per minuto

È tutto pronto per Palermo-Ternana, gara della 27.ma giornata del campionato di Serie B. Il Palermo deve vincere se vuole restare aggrappato al treno delle migliori, delle squadre cioè che lottano per il secondo posto, che vale la promozione diretta in Serie A.

Dopo il pareggio rocambolesco con la Cremonese, con i rosa in vantaggio 2-0 e in superiorità numerica alla fine del primo tempo, l'allenatore del Palermo Eugenio Corini ha ammesso che il risultato finale è stato vissuto come una sconfitta dalla squadra. Questo dovrebbe fare aumentare la fame di successo in un match comunque difficile. La Ternana dell'ex Gregorio Luperini (oggi in campo dal primo minuto) lotta nelle retrovie ed ha un disperato bisogno di punti. Viene da tre risultati utili consecutivi, che di punti ne hanno fruttato cinque, e vuole continuare. Il Palermo invece ha allungato a sei turni la sua serie positiva. Ma ha interrotto la striscia di vittorie consecutive. Guardando solo alle gare giocate in casa, invece, il Palermo è reduce da cinque vittorie di seguito e adesso vuole raggiungere quota 6.