Palermo ko con la Ternana, Corini: «Ci siamo disuniti, sconfitta dura da digerire»

Il Palermo perde 2-3 in casa contro la Ternana e allontana il secondo posto, ora distante 4 punti (aspettando il Venezia, impegnato domani). «Abbiamo approcciato la partita bene, abbiamo avuto occasioni e loro alla prima azione hanno trovato il gol», ha ammesso Eugenio Corini, allenatore dei siciliani, in conferenza stampa.

Per i rosanero i secondi tempi continuano ad essere un incubo. Oggi, altri due gol incassati dopo quelli di a Cremona: «Il secondo tempo è stato equilibrato, poi abbiamo subito gol e siamo diventati frenetici. Hanno consolidato il loro vantaggio e per noi è diventato difficile riprenderla».

Corini ha poi continuato cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno, nonostante il pesantissimo ko in casa dopo ben 5 vittorie di fila al Barbera: «Siamo diventati frenetici e confusionari, non abbiamo fatto una buona partita una volta preso il 2 a 1. Secondo me abbiamo fatto bene nel primo tempo: fino ai 65 minuti era una buona gara, dopo abbiamo forzato troppo le giocate e ci siamo allungati. Dopo diventa complicato».