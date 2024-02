Palermo, Ranocchia: «Brucia non aver vinto, miglioreremo ancora»

«Questo pareggio non deve toglierci consapevolezza. Brucia non aver vinto, ma pensiamo già alla prossima partita». Mentalità, leadership; ingredienti che emergono dalle parole di Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, in conferenza stampa. Allo Zini l’ex Juventus ha segnato il suo quarto gol in 5 presenze con i rosanero, eppure la gioia è contenuta: «Avrei preferito vincere la partita e non fare gol, cerco sempre di dare il mio contributo», ha ammesso. Poi ha continuato senza fare drammi: «Lavoreremo per migliorarci ancora ma non dobbiamo perdere le nostre convinzioni, giocavamo contro una squadra forte. Questa rabbia deve servirci per la prossima partita contro la Ternana».

A proposito del prossimo impegno contro gli umbri ha poi ribadito: «Anche se avessimo vinto oggi avremmo puntato al successo nella prossima. La pressione non cambia, sarà un match diverso come tutti. Verranno col sangue agli occhi ma noi saremo ancora più determinati». Un pensiero finale è stato indirizzato poi ai tifosi, oggi in circa 3000 a Cremona: «Ci aiutano sempre nonostante tutto e ovunque. Sono fondamentali per noi, soprattutto in casa. Contro la Ternana vogliamo che siano numerosi».