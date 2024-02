Palermo, Corini dopo il pareggio: «Occasione persa, c’è grande rammarico ma ora vinciamo con la Ternana»

«Questa per noi è un’occasione persa, inutile nasconderci. Potevamo superarli in classifica». Così Eugenio Corini senza mezzi termini dopo il pareggio del suo Palermo contro la Cremonese. In vantaggio a fine primo tempo sul risultato di 0-2, i rosanero hanno dilapidato tutto nei primi 5 minuti del secondo tempo facendosi rimontare: «C’è grande rammarico, abbiamo fatto un primo tempo con grande personalità e coraggio contro una squadra molto forte. La percezione era di essere dentro la partita, ma in due minuti hanno fatto due gol e l’inerzia è cambiata».

La rete di Coda al minuto 50 è stata dura da digerire, poi i siciliani si sono ripresi provando a vincerla fino alla fine: «Abbiamo avuto bisogno di 15 minuti per assestarci – spiega Corini -. Nel finale ci abbiamo provato a segnare con tutte le nostre forze andandoci vicino. La percepiamo oggettivamente come un’occasione persa: avevamo creato le condizioni per passare davanti».

Due punti persi per come si era messa la partita, ma la consapevolezza di potersi giocare la promozione fino all’ultima giornata: «Dobbiamo affidarci al nostro percorso di crescita continua. Il mercato ha alzato il livello qualitativo, ma in tutte le gare della B può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo, però, forza, consapevolezza e energia per far meglio nelle prossime, a partire dalla Ternana - ha ammesso - . Lavoreremo sulla continuità dimostrata nell’ultimo periodo».