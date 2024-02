I cinque trofei vinti dal Manchester City al Teatro Massimo di Palermo

I cinque trofei vinti nel 2023 dal Manchester City salutano Palermo. Dopo essere stati immortalati ieri mattina a Mondello ed essere stati ammirati prima a Torretta dai calciatori rosanero e poi da circa 700 palermitani che di pomeriggio si sono messi in fila al Renzo Barbera, sono stati esposti al Teatro Massimo.

È stata la stessa società inglese a pubblicare sui propri social la foto: «The stage is set in the majestic Teatro Massimo! Palermo, Italy, our latest stop on the TrebleTrophyTour», «Il palco è ambientato nel maestoso Teatro Massimo! Palermo, Italia, la nostra ultima tappa sul TrebleTrophyTour».

I trofei sono arrivati a Palermo per l’unica tappa italiana del Treble Trophy Tour, che ha toccato le più importanti città del mondo da New York a Shangai, passando per Abu Dhabi, Mumbai, Melbourne, San Paolo e tante altre. Ultima foto, prima dei saluti finali, al Teatro Massimo.