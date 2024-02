I Treble Trophy Tour sbarcano a Palermo: ecco i 5 trofei del Manchester City targato Guardiola

I cinque trofei vinti dal Manchester City nella passata stagione sbarcano a Palermo. Quella nel capoluogo, sarà l’unica tappa italiana del Treble, Trophy Tour, che ha già coinvolto le più importanti città del mondo tra cui New York, Shangai, Melbourne, Mumbai e Abu Dhabi. Una stagione fantastica quella del City di Guardiola, che ha conquistato la Premier League, la Champions League (battendo l’Inter in finale), la Supercoppa del Mondo per Club e la Fa Cup.

Cinque coppe prestigiose con cui i tifosi potranno scattarsi una foto ricordo. Appuntamento a giovedì 22 febbraio, allo stadio Renzo Barbera dalle 16 alle 20.

L’evento è aperto a tutti i tifosi e appassionati di calcio, ma per garantire una corretta gestione dei flussi – si legge nel comunicato del club rosanero – i posti disponibili sono limitati. Il club siciliano ha poi fornito ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione. Dal 20 febbraio sarà possibile prenotare il proprio posto solo per gli abbonati della stagione corrente, mentre dal 21 la prenotazione sarà estesa a tutti e fino ad esaurimento disponibilità attraverso una sezione sul sito ufficiale della società appositamente creata.