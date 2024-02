Palermo, code al Barbera per vedere i trofei del Manchester City: 700 in fila

Code al Renzo Barbera, pieno di tifosi per vedere a Palermo i cinque trofei vinti dal Manchester City nell’ultima storica stagione: la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club. D'altronde, i biglietti di prenotazione erano andati polverizzati in sole tre ore. Sono stati 700 i tifosi che si sono recati allo stadio per una foto con le coppe vinte dalla squadra di Pep Guardiola nella storica scorsa stagione.

Si tratta dell'unica tappa italiana del Treble Trophy Tour, in giro nelle più importanti città del mondo da New York a Shangai, passando per Abu Dhabi, Mumbai, Melbourne, San Paolo.

Il Palermo aveva messo a disposizione 700 posti per i tifosi (350 per gli abbonati e 350 per gli altri) che come detto sono stati polverizzati in pochi minuti.