A Palermo in mostra i cinque trofei del Manchester City dell’ultima stagione: biglietti esauriti in 3 ore

Esaurito in tre ore il primo stock dei biglietti per vedere, il prossimo 22 febbraio, al Renzo Barbera di Palermo, i cinque trofei vinti dal Manchester City nell’ultima storica stagione: la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club. Si tratta dell'unica tappa italiana del Treble Trophy Tour, in giro nelle più importanti città del mondo da New York a Shangai, passando per Abu Dhabi, Mumbai, Melbourne, San Paolo.

Intorno alle 11 la società rosanero ha dato il via alle prenotazioni online, riservate agli abbonati, e già alle 14 non c'era più disponibilità. Il Palermo calcio ha voluto tranquillizzare tutti: domani saranno disponibili altri tagliandi, anche per i non abbonati.

Treble Trophy Tour, come prenotare

Per prenotare un posto, occorrerà collegarsi al sito del Palermo palermofc.com, cliccare sulla pagina riservata al Treble Trophy Tour e inserire il nome e il cognome dell'intestatario. Si verrà inseriti in un elenco e il 22 febbraio, dalle 16 alle 20, occorrerà presentare, al Renzo Barbera, la tessera e il documento d'identità.