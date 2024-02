Palermo, fumogeni dalla curva nord e ultras in silenzio per i primi 15 minuti: negata la coreografia sugli spalti

La curva nord del Palermo è rimasta in silenzio per i primi 15 minuti del match tra Palermo e Como, valevole per la 25esima giornata del campionato di serie B. Il motivo è da ricondurre alla mancata autorizzazione della coreografia all’ingresso in campo delle due squadre.

Dal cuore pulsante del tifo rosanero, prima del fischio d’inizio dell’arbitro (il signor Aureliano), sono stati lanciati anche diversi fumogeni che hanno un po’ annebbiato il terreno di gioco. Pochi secondi dopo, il solito annuncio dello speaker del Barbera che ha invitato a non utilizzare materiale pirotecnico.

In un’atmosfera bellissima, con ben 31.211 spettatori allo stadio e nuovo record stagionale, i sostenitori rosanero hanno dunque avuto il muso lungo per i primi 15 minuti di gara. Tutto poi è ritornato alla normalità con la curva che è tornata a cantare. (Video di Maria Vera Genchi)