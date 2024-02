Palermo-Como, è record stagionale sugli spalti: 31.211 cuori rosanero al Renzo Barbera

Ufficiale il dato sulle presenze al Renzo Barbera in occasione del match tra Palermo e Como. Sono 31.211 i sostenitori palermitani al seguito della squadra. Si tratta del nuovo record stagionale per il club (battuto il precedente in occasione di Palermo-Spezia, quando erano in 29.117) e dell’intera serie B in questo 2024.

Nessuno nel nuovo anno ha fatto registrare simili numeri. Entusiasmo ritrovato e nuovi sogni; uno scenario in parte rovinato dalla protesta della curva nord per la mancata autorizzazione della coreografia, con cui la parte più calda della passione rosanero voleva accogliere la squadra.

In bello stile, dopo un inizio di stagione difficile davanti al proprio pubblico, con risultati altalenanti e diverse contestazioni. Quindici minuti di silenzio e pioggia di fumogeni, poi il sostegno è ripartito come di consueto.