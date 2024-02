Palermo, fumogeni in campo e minuto di silenzio non rispettato: settemila euro di multa

Ancora una multa per il Palermo. Il giudice sportivo, dopo la gara contro il Como, ha inflitto ai rosanero un'ammenda di 7 mila euro. Una cifra che si aggiunge ai precedenti 56 mila euro da inizio campionato.

I rosanero sono stati puniti, si legge nella notta, «per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla Figc; per avere, inoltre, i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco otto fumogeni e nel recinto di giuoco tre fumogeni», si legge nel comunicato diffuso sul sito della Lega serie B.

I tifosi del Palermo avevano protestato contro la decisione di non autorizzare la coreografia con la quale la curva nord avrebbe voluto accogliere i propri giocatori in campo in occasione del match contro il Como. Al lancio di materiale pirotecnico in campo, hanno fatto seguito i 15 minuti di silenzio degli ultras in segno di protesta.