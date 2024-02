Palermo da sogno, quinta vittoria di fila in casa in Serie B: non accadeva dal 2004

Il Palermo non si ferma più. Vittoria anche contro il Como. Ancora una volta al Renzo Barbera e di fronte 31.211 spettatori (record stagionale). Quinto successo di fila in casa per gli uomini di Corini, come non accadeva da 20 anni, dalla stagione 2003-2004. In panchina c’era Francesco Guidolin e l’epilogo fu una storica promozione in serie A. Quindici punti con 16 gol fatti e 6 subiti. Successi contro Pisa (3-2), Cremonese (3-2), Modena (4-2), Bari (3-0), e Como (3-0).

Il solito spettacolo con almeno tre gol segnati. Dati che confermano la straordinaria proiezione offensiva dei siciliani, primi per occasioni create nell’intera serie B e con il secondo attacco del campionato a quota 45 reti segnate. Meglio dei rosanero ha fatto solo il Parma con 48 gol. Nel lontano 2004, quando Guidolin subentrò al posto di Baldini, i successi arrivarono contro Torino (2-1), Como (2-1), Venezia (4-0), Ascoli (1-0) e Catania (5-0).

A centrocampo c’era proprio Eugenio Corini, oggi tecnico rosanero. Dopo la vittoria sul Como, il Palermo ha conquistato 25 punti al Barbera dei 45 totali, con il terzo rendimento interno della serie B dietro soltanto a Parma (29) e Venezia (26). La propria casa per sognare. Da terra di conquista a fortino, i siciliani vedono il secondo posto.