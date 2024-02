Colpo Palermo, trattativa lampo per Chaka Traorè dal Milan

È Chaka Traorè il colpo ad effetto finale del mercato del Palermo. Le ultime ore sono state all’insegna del rebus, ma alla fine è arrivata la soluzione. Saltata l’operazione Verde, il club rosanero ha provato a guardarsi intorno per capire quali potevano essere le alternative all’esterno dello Spezia, sfumato dopo la doppietta realizzata con il Pisa e il gioco al rialzo degli spezzini, che hanno finito per rinnovare e adeguare il contratto del mancino cresciuto nel settore giovanile della Roma. In casa rosanero dopo l’addio di Valente, passato al Padova, che ha firmato un contratto di due anni e mezzo con i biancoscudati, è partita la caccia all’esterno tra sondaggi e richieste di informazioni per capire quali siano i margini su alcuni profili. Scartati i nomi usciti nelle ultime ore, come quello di Antonucci, ormai praticamente vicinissimo al Modena, valutata l’ipotesi dell’olandese Van Manhoef (classe 2002) del Vitesse, è sbucata dal nulla l’ipotesi dell’ivoriano classe 2004 del Milan. L’intesa di massima dovrebbe essere stata raggiunta sulla base di un prestito secco, anche se non è da escludere che all’interno dell’accordo possano essere stati previsti dei margini per un eventuale riscatto da parte del club rosanero. Il diciannovenne, cresciuto anche nel settore giovanile del Parma, oltre che quello rossonero, che era stato attenzionato anche dal Losanna, ha raccolto quattro presenze con la maglia rossonera tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, mettendo a segno anche due reti, una nella massima serie contro l’Empoli e l’altra in Coppa Italia contro il Cagliai.

Il Palermo ci sta provando concretamente e la chiusura della trattativa dovrebbe essere solamente subordinata al superamento delle visite mediche, che dovrebbero essere in programma già nelle prime ore di questa mattina al J Medical di Torino. Sfuma, quindi, anche l’ipotesi Elia dello Spezia, che sarebbe tornato volentieri rosanero volentieri dopo che la scorsa stagione per via di un infortunio ha potuto giocare solamente undici presenze, nelle quali aveva realizzato anche tre gol e lasciando un bel ricordo dal punto di vista dell’impegno.

Oltre a Traorè, era stata anche vagliata la possibilità dell’arrivo di un giocatore del circuito City Football Group, quindi proveniente da una delle squadre che fanno parte della stessa galassia dei rosanero, come avvenuto con Gomes, trasferitosi in Sicilia direttamente dal Manchester City. In questo caso, infatti, il calciatore non avrebbe necessitato nemmeno delle classiche visite mediche di rito, che - considerati i tempi strettissimi, con il mercato che chiude stasera alle 20 - potevano diventare anche un ostacolo da superare in mezzo a tutti gli altri relativi alla burocrazia necessaria per il tesseramento di un nuovo giocatore.