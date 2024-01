Palermo, Ranocchia si presenta: «Questa piazza ha creduto in me, vi dico quali sono le mie qualità»

«Il Palermo mi voleva a tutti i costi, sono venuto subito. Avevo bisogno di una pizza che credesse in me. Per un calciatore avere un club che crede nelle tue potenzialità è fondamentale». Filippo Ranocchia si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore rosanero.

Il centrocampista ex Juventus ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la squadra di Corini, raccontando anche come è nata l’operazione: «La trattativa è iniziata quando il procuratore mi ha informato, è andata avanti tramite lui. Contratto lungo? Palermo è una piazza che si presenta da sola. La società è importante, credo che le prospettive siano ottime».

Ranocchia ha spiegato cosa può dare in mezzo al campo, presentandosi anche dal punto di vista calcistico: «Il mio punto di forza è la qualità nel gestire la palla. Nell’ultimo anno e mezzo sono migliorato nella fase difensiva, la Serie A ti obbliga a farlo: c’è più impatto fisico. Devo migliorare in zona gol, ne ho fatti pochi negli scorsi anni. Ruolo? Preferisco la mezzala ma posso coprire tutte le zone del centrocampo, Corini mi ha spiegato il gioco e le idee, sembra che qui ci sia un bel gruppo».