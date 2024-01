Palermo, arriva Diakitè: operazione da 1,4 milioni. Fatta per Mateju allo Spezia

In chiusura l’operazione Salim Diakitè al Palermo. Accordo ormai raggiunto con la Ternana, che riceverà 1,4 milioni di euro più bonus legati alle presenze del giocatore. Arriverà a titolo definitivo dal club umbro, con il quale era ormai ai margini del progetto. Di sua spontanea volontà, infatti, aveva deciso di non scendere in campo contro il Cittadella.

Una mossa che non era piaciuta alla dirigenza delle Fere, né tantomeno al direttore sportivo Stefano Capozucca: «Io non l’ho venduto, lui si è rifiutato di giocare», erano state le sue parole. In questa stagione ha collezionato ben 19 presenze e messo a segno 3 gol; in totale 1611 minuti in questa serie B.

Francese, alto 1,86 metri, terzino destro ma all’occorrenza anche centrale di difesa, andrà a rinforzare un ruolo in cui il Palermo era carente. La sua duttilità ha convinto Eugenio Corini, che ha bisogno di uomini anche nella zona centrale, vista l’assenza di Lucioni per un altro mese causa infortunio.