Palermo-Modena, le probabili formazioni: Coulibaly e Lucioni dal primo minuto, possibile esordio per Ranocchia

Corini recupera Lucioni e Coulibaly e potrà contare anche sul nuovo acquisto, Filippo Ranocchia, in vista del match di sabato 20 gennaio contro il Modena. Una squadra finalmente quasi al completo dopo i tanti infortuni che hanno spesso costretto l’allenatore bresciano a fare delle scelte obbligate.

Gli indisponibili saranno soltanto l’infortunato Desplanches e gli squalificati Stulac (espulso contro il Cittadella) e Marconi. Contro i gialloblù giocherà Pigliacelli in porta, il quartetto di difesa sarà composto da Graves a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Lund a sinistra.

A centrocampo, Coulibaly non ha i 90 minuti nella gambe ma dovrebbe partire dall’inizio. Possibile esordio anche per Ranocchia, ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. In mediana torna Gomes dopo la panchina contro il Cittadella, al Tombolato, mentre a sinistra giocherà Jacopo Segre. In attacco, ancora confermatissimo il tridente che bene sta facendo nelle ultime settimane.