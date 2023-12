Palermo, due ali per volare: Di Francesco e Insigne sono davvero tornati

Il Palermo ha ritrovato i suoi esterni d’attacco. Due ali per volare in alto. Che Insigne e Di Francesco dovessero fare di più era sotto gli occhi del popolo palermitano e certificato dai numeri. Un solo gol a testa fino alla sedicesima giornata, quelli segnati contro la Feralpisalò lo scorso 2 settembre.

Prestazioni incolore e un’involuzione palpabile. Dal match contro il Pisa, vinto dal Palermo per 3-2, i due ragazzi terribili hanno però ingranato. Gol e due assist per l’attaccante napoletano contro i toscani, belle giocate di Di Francesco che non ha segnato ma ci è andato molto vicino con la rovesciata che si è stampata sulla traversa nel secondo tempo.

In generale, al di là dei numeri, che il motore dei due sia diverso lo si capisce dalla facilità con cui saltano l’uomo e creano superiorità numerica. Dal match col Como, anche Di Francesco è ufficialmente tornato. Ha segnato infatti, al minuto 12, il gol del momentaneo vantaggio al Sinigaglia e sfiorato anche la doppietta nella seconda frazione. Contro la Cremonese, nel Boxing Day della serie B, l’esterno ex Lecce si è ripetuto con un destro potente e preciso che ha trafitto Jungdal.

L’assist vincente? Di Roberto Insigne. Sintomo che stia crescendo anche l’empatia tra i due in mezzo al campo. Anche di fronte alla squadra di Stroppa, Insigne ha tirato fuori una prestazione importante e convincente. Dietro nelle gerarchie c’è Francesco Di Mariano. Anche lui ha mostrato grande fluidità di corsa e vivacità. Insigne e Di Francesco hanno segnato in due ben 3 gol tra Pisa, Como e Cremonese. Con i suoi esterni il Palermo ha un motore diverso. E ora la squadra di Corini può spiccare il volo.