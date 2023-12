Palermo-Cremonese 1-1, la diretta: Nedelcearu pareggia, stacco vincente sul corner di Henderson. Poi miracolo Pigliacelli

Il Palermo ospita la Cremonese per la sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, ultima del girone d'andata. Qui le informazioni in tempo reale.

Corini recupera Ceccaroni dopo il lungo infortunio e lo schiera subito al centro della difesa, al fianco di Nedelcearu. Indisponibili Lucioni, infortunato, e Marconi, squalificato dopo il pugno nello stomaco a Curto che ai rosa è costato il pari nella gara di Como. Indisponibile anche Coulibaly, al suo posto confermato Henderson. Nella posizione di laterale destro di difesa l'allenatore conferma Graves, autore a Como del gol del 3-2 che aveva lasciato sperare in una prestigiosa vittoria in trasferta sul campo di una delle prime della classe. Segre e Gomes completano la linea di centrocampo, Lund quella di difesa. In avanti ancora il tridente Insigne-Brunori-Di Francesco.

Nella Cremonese formazione annunciata con la temibile coppia d'attacco Vazquez-Coda. A centrocampo Majer prende il posto dello squalificato Pickel. La Cremonese, che sabato ha battuto per 4-0 il Modena, è una compagini più atterzzate del campionato. Per Vazquez un ritorno al Barbera, dove ha lasciato un ottimo ricordo. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.

Di seguito le formazioni iniziali

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 37 Mateju, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 6 Stulac, 20 Vasic, 30 Valente, 10 Di Mariano, 7 Mancuso, 27 Soleri

Allenatore: Corini

CREMONESE (3-5-2): 22 Jungdal; 26 Antov, 5 Ravanelli, 15 Bianchetti (cap.); 18 Ghiglione, 8 Collocolo, 19 Castagnetti, 37 Majer, 17 Sernicola; 20 Vazquez, 90 Coda

In panchina: 21 Saro, 7 Sekulov, 9 Ciofani, 11 Afena-Gyan, 13 Tuia, 14 Valzania, 32 Abrego, 33 Quagliata, 44 Lochoshvili, 74 Tsadjout, 77 Okereke, 98 Zanimacchia

Allenatore: Stroppa

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno)