Palermo, Stulac è l’uomo dei gol dell'ultimo minuto: decisivo anche contro la Cremonese

Nel segno di Stulac, ancora una volta. Lo sloveno l’ha fatto di nuovo. E, questa volta, il suo gol ha regalato la vittoria al Palermo. Lo scorso 23 ottobre, su calcio di punizione, aveva fissato il punteggio sul risultato di 2-2 al minuto 104 (gol più longevo della storia del calcio italiano) contro lo Spezia.

Ieri sera (26 dicembre), sempre su calcio piazzato, ha battuto il portiere della Cremonese, un po’ incerto a dire il vero sulla valutazione del rimbalzo del pallone. Sempre nei minuti di recupero, al 97esimo. Era l’ultimo pallone della gara: lo sloveno ha sistemato con cura la sfera e ha disegnato col destro una traiettoria che somigliava più a un tiro cross. Tanto è bastato per confondere Jungdal e completare la rimonta.

Per Stulac si è trattato del quarto gol in campionato. Insieme a Segre è il giocatore in rosa che ha segnato di più, ben 4 reti, tutte realizzate al Renzo Barbera. La prima risale al 2 settembre scorso, contro la Feralpisalò, le altre vittime sono state Catanzaro (1-2), Spezia (2-2) e Cremonese (3-2).

Bomber inaspettato e risorsa da giocarsi a gara in corso. Stulac entra dalla panchina e, se non segna, dà quantomeno vitalità alla manovra e geometrie che solo lui ha nelle corde tra tutti i giocatori del Palermo. Si scrive Palermo e si legge spettacolo. Nelle ultime 4 partite i tifosi neutrali non si saranno di certo annoiati. Ben 12 gol fatti e 10 subiti: 3-3, 3-2, 3-3, 3-2 sono stati gli ultimi 4 risultati del club di viale del Fante. Ribaltoni, rimonte e tanti gol. Con gli ultimi minuti protagonisti nel bene e nel male. A Parma, due gol i rosanero li hanno subiti nei minuti di recupero (92esimo e 96esimo). Col Pisa, al Barbera, il gol decisivo di Segre è arrivato al minuto 80; non proprio nel recupero ma nella fase comunque finale del match. Contro il Como Verdi ha pareggiato i conti al minuto 92 su calcio di rigore e qualche minuto prima, all’82esimo, era stato Graves per i rosanero a siglare il punteggio sul momentaneo 2-3. Contro la Cremonese, infine, è stato Stulac a segnare al 97esimo.

Odi et amo, i due volti degli ultimi minuti in casa Palermo. Spesso, nel segno del suo centrocampista con la maglia numero sei.