Palermo, Corini in estasi: «Abbiamo riconquistato il feeling col pubblico, ci godiamo la serata»

«Questa volta l’abbiamo spuntata noi, ci godiamo una bellissima serata». Soddisfatto Eugenio Corini dopo la vittoria ottenuta al minuto 97 contro la Cremonese. Decisivo un gol di Stulac, l’uomo dei gol pesanti (dopo quello realizzato il 23 ottobre scorso, al minuto 104, contro lo Spezia).

«Questo è il calcio: stare dentro le difficoltà e lavorarci, abbiamo vinto contro una squadra di grande valore», ha continuato l’allenatore in sala stampa. Sul periodo negativo il Genio ha poi spiegato: «Nel momento di massimo stress abbiamo perso giocatori importanti, abbiamo sofferto le due sconfitte. Squadra era in difficoltà dal punto di vista emotivo. Ci siamo stretti l’uno con l’altro, questo periodo ci può rendere più forti». Con i due gol presi oggi i rosanero sono a quota 10 reti incassate nelle ultime 4 partite: «Per noi era la partita del tutto. Ho chiesto ai miei giocatori di dare ogni cosa che avevano in corpo. Concentrarsi sull’aspetto tattico mi sembra qualcosa di troppo in questa fase. Alcuni meccanismi difensivi sono sicuramente da aggiustare – ha detto – ma abbiamo reagito alle difficoltà e ritrovato feeling col pubblico».

Il Palermo ha ritrovato la forma migliore di alcuni suoi giocatori, e questo per l’allenatore bresciano fa tutta la differenza del mondo: «Di Francesco, Di Mariano e Insigne stanno bene, per noi era importante averli al meglio. Chiaro che quando non stanno bene perdi qualcosa, perché hanno qualcosa in più a livello tecnico». Obiettivi e ambizioni; i siciliani tornano in piena carreggiata con il successo contro la Cremonese di Stroppa: «Stiamo rispettando l’ambizione di inizio stagione, di lottare per i primi posti. Ho sempre richiamato all’unità, l’ambizione deve essere di tutti. Se il pubblico è di nuovo con noi significa che qualcosa ha visto. Dobbiamo creare questo clima». Gennaio è alle porte. E con esso, anche il mercato invernale. Corini è stato chiaro su eventuali acquisti della società: «Tutto quello che possiamo per migliorare la squadra lo faremo».

Nella foto di Tullio Puglia, la gioia di Eugenio Corini a fine partita